O prazo de inscrição para o processo seletivo simplificado do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi prorrogado até 9 de julho. No Tocantins, são oferecidas 156 vagas temporárias em 19 municípios, com salários entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios.\nAs inscrições devem ser feitas até as 14h do dia 9 de julho, exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de inscrição é de R$ 53, e o prazo para pagamento do boleto também foi estendido até a mesma data.\nTodas as vagas exigem ensino médio completo. As oportunidades são para o cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Administrativo (ACA), Agente Censitário de Informática (ACI), Agente Operacional Regional (AOR) e Agente Censitário Regional (ACR).