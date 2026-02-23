Começam nesta segunda-feira (23) as inscrições para o Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (Exato), da primeira edição de 2026. Por meio do Exato é possível concorrer a vagas em cursos superiores de instituições federais de ensino do estado.\nSegundo a Universidade Federal do Tocantins (UFT), as inscrições vão até o dia 1º de abril e a taxa de inscrição custa R$ 70.\nNesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26) estará aberto o prazo para solicitar isenção do pagamento pelos estudantes de baixa renda inscritos no CadÚnico, que estão cursando ou cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, bolsistas em escolas particulares, indígenas e quilombolas.\nA prova está prevista para o dia 17 de maio deste ano, nos municípios de Araguaína, Araguatins, Arraias, Colinas, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, Miracema, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional e Tocantinópolis.