As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Tocantins (UFT) chegam ao fim nesta segunda-feira (4). Ao todo, o edital oferece 16 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5.215,39, conforme o cargo.\nAs inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da UFT. A taxa é de R$ 150 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 180 para nível superior.\nO concurso é destinado ao quadro de Técnico-Administrativo em Educação (TAE) e as vagas estão distribuídas entre os câmpus de Palmas, Gurupi, Miracema do Tocantins e Porto Nacional.\nCargos e salários\nPara nível médio e técnico, as vagas são para os cargos de:\nAssistente em Administração\nTécnico em Tecnologia da Informação\nTécnico em Enfermagem