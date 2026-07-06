Termina nesta segunda-feira (6) o prazo de inscrição para o concurso público da Prefeitura de Araguaína. O certame oferece 1.533 vagas entre contratação imediata e cadastro reserva para órgãos da administração municipal, com salários que podem chegar a R$ 16.458,70.\nAs oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), banca responsável pela organização do concurso.\nA seleção contempla vagas para o quadro geral do Executivo, Secretaria Municipal da Educação, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Araguaína (Impar), Procuradoria-Geral do Município (PGM) e Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT).