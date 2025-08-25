Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições do concurso público que oferta 10 vagas imediatas para procurador do Estado do Tocantins. O certame também prevê formação de cadastro reserva. O salário passa de R$ 36 mil.\nA banca responsável pelo certame é a Fundação Carlos Chagas (FCC) e o edital foi lançado no dia 19 de agosto. As inscrições devem ser feitas pela internet, a partir das 10h, e seguem abertas até as 23h59 do dia 19 de setembro. A taxa para participar é de R$ 295.\nClique aqui para se inscrever\nConfira o edital\nConforme o edital, o ingresso na carreira de procurador do Estado é exclusivo para pessoas com formação de bacharel em direito e inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).\nDentro das vagas disponibilizadas, haverá cotas afirmativas para pessoas com deficiência (PCDs), pretos e pardos, indígenas e quilombolas. São seis vagas para ampla concorrência e uma para cada cota.