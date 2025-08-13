O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) abriu inscrições para um processo seletivo de professores substitutos em diversas áreas. A vagas são destinadas à unidade de Araguaína. Os salários para os profissionais variam de R$ 4.326,60 até R$ 8.599,46, dependendo da titulação e carga horária.\nDe acordo como edital, as inscrições começaram nesta terça-feira (12) e vão até o dia 24 de agosto e são gratuitas. São 36 vagas para formação de cadastro reserva, sendo seis em cada área.\nVeja os cursos:\nBiotecnologia\nEducação Física\nHistória\nLetras\nLíngua Portuguesa/Inglesa\nQuímica\nEmpreender é mais fácil que CLT para 7 em 10 moradores de favelas\nDetran leiloa mais de 400 veículos com lance inicial que varia entre R$ 20 e R$ 5 mil\nOs candidatos vão passar por duas etapas de seleção: prova de desempenho didático-pedagógico e prova de títulos. As duas possuem caráter eliminatório e classificatório.