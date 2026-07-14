O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado com 1.414 vagas temporárias para atuação nos Censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua. Os salários chegam a R$ 5.255,40, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192.\nNo Tocantins, o edital reserva 28 vagas para Palmas. Desse total, nove destinam-se ao cargo de agente censitário de qualidade (ACQ) e outras 19 contemplam diferentes áreas do cargo de analista censitário (AC).\nVeja o edital completo aqui\nAs oportunidades de analista censitário abrangem áreas como agronomia, assistência social, ciências sociais, geoprocessamento, gestão e infraestrutura, jornalismo, métodos quantitativos, tecnologia da informação e veterinária/zootecnia, entre outras. Já o cargo de agente censitário de qualidade exige ensino médio completo.