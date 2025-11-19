O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou, nesta quarta-feira (19), o edital do novo concurso público com 9.590 vagas temporárias. Do total, 8.480 são para agente de pesquisas e mapeamento, responsável pela coleta de informações, e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade, que atua no acompanhamento e supervisão do trabalho de campo.\nO cargo de agente terá remuneração inicial de R$ 2.676,24, enquanto os supervisores receberão R$ 3.379. Ambos também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.175.\nOs interessados devem se inscrever pelo site da FGV, banca organizadora, a partir das 16h desta quarta-feira (19) até as 23h59 de 11 de dezembro de 2025. A taxa é de R$ 38,50.\nAs provas objetivas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026. Os candidatos ao cargo de agente de pesquisas farão o exame pela manhã, das 8h às 11h, enquanto os inscritos para supervisor de coleta e qualidade farão a prova à tarde, das 14h às 17h.