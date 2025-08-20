O governo do Tocantins publicou o edital do concurso para procurador do Estado. A seleção oferta 10 vagas imediatas e formação de cadastro reserva com salário inicial de R$ 36,8 mil. Interessados podem se inscrever entre os dias 25 de agosto e 19 de setembro.\nA inscrição custa R$ 295 e pode ser feita pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca que organiza o certame. A informação foi divulgada nesta terça-feira (19) no Diário Oficial do Estado (DOE). Confira o edital a partir da página 10.\nConforme a publicação, há cotas afirmativas para pessoas com deficiência (PCDs), pretos e pardos, indígenas e quilombolas. São seis vagas para ampla concorrência e uma para cada cota.\nIdosa é encontrada com vida em região de mata após ficar cinco dias desaparecida\nCartão postal de Palmas, Relógio de Flores é alvo de vandalismo