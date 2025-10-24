O governo do Tocantins prorrogou por mais dois anos a validade do concurso público do Corpo de Bombeiros realizado em 2023. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).\nConforme o Estado, a decisão estende a validade do concurso, que se encerraria no dia 27 de outubro, até 2027, mantendo a possibilidade de novas nomeações.\nO concurso de Bombeiros Militares foi realizado em 2023, em parceria com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e ofertou 110 vagas para soldados e cadetes, com salários de até R$ 8 mil. Na época, mais de 7 mil pessoas participaram.\nA remuneração inicial dos cadetes era de R$ 4.805,62. Após a conclusão do curso de formação para aspirante a oficial, o valor seria reajustado para R$ 8.952,33.