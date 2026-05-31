Controladoria Geral do Estado (Antonio Gonçalves/ Governo do Tocantins)\nO governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) autorizou a realização do concurso público para o cargo de Analista de Controle Interno no Tocantins. O certame terá 30 vagas imediatas e outras 10 para cadastro reserva, ampliando o quadro técnico responsável por acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos estaduais.\nA autorização foi publicada nesta semana e marca o início dos preparativos para a seleção, que ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração (Secad), em conjunto com a Controladoria-Geral do Estado (CGE). Ainda não há previsão para a publicação do edital.\nEmbora o cargo faça parte do Quadro Geral do Poder Executivo, os aprovados serão lotados na CGE, órgão responsável pelas atividades de controle interno, auditoria e acompanhamento da gestão pública estadual.