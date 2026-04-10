A publicação do Diário Oficial do Estado, desta quinta-feira (9), torna pública a seleção para médicos com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) interessados em atuar na rede estadual de saúde.\nDe acordo com o documento, o processo visa formar um banco de profissionais que poderão ser convocados conforme a necessidade das unidades hospitalares. A remuneração pode chegar a R$ 22 mil, a depender da especialidade e da jornada de trabalho.\nPara carga horária mensal de 90 horas, a remuneração é de R$ 7.500,00. Já para 180 horas, o valor é de R$ 15.000,00, enquanto a jornada de 270 horas garante remuneração de R$ 22.500,00.\nTocantins cria comissão para realizar concurso da Polícia Civil com salário de até R$ 21,9 mil\nConcurso da UFT oferece vagas com salários de até R$ 5,2 mil; veja detalhes