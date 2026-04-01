O Governo do Tocantins lançou edital de reaproveitamento para a redistribuição de candidatos aprovados e não nomeados no concurso da Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Ao todo, são 468 vagas distribuídas em todo o estado.\nO anúncio foi realizado nesta terça-feira (31). Segundo o edital, podem participar do processo os candidatos aprovados e não nomeados no concurso, inclusive os inscritos para outras regiões, desde que não tenham sido nomeados anteriormente, com exceção dos candidatos reclassificados.\nAcesse aqui a lista das vagas disponíveis para redistribuição.\nO concurso ocorreu em 2023 e ofertou 5.242 vagas para os cargos de professor, coordenador pedagógico e orientador educacional da educação básica e da educação indígena. A remuneração inicial é de R$ 5.674,35.\nDe acordo com o governo, os interessados devem se manifestar das 16h do dia 15 de abril até o dia 14 de maio de 2026. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.