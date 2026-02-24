Uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado abriu o chamamento público para contratação temporária de médicos em diversas especialidades, para complementar o quadro de profissionais nas unidades hospitalares do Tocantins. Dependendo da carga horária, o salário pode chegar a R$ 22,5 mil.\nConforme o chamamento, podem se inscrever profissionais com especialidade em cirurgia pediátrica, cirurgia cardíaca, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, hematologia, hematologia pediátrica, infectologia, nefropediatria, neurocirurgia, neuropediatria, nutrologia, oncoginecologia e oncopediatria.\nA remuneração vai depender da carga horária de trabalho mensal. Os profissionais também receberão indenização por insalubridade que pode ser de 8%, 10% ou 12%, além de adicional noturno. Os salários variam entre R$ 7.500,00 e R$ 22.500,00.