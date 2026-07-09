A Comissão do Concurso Público da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) determinou o cumprimento de uma sentença judicial que altera o resultado do concurso para o cargo de procurador jurídico. A decisão consta na Ata nº 90, publicada no Diário da Assembleia desta quarta-feira (8).\nConforme o documento, a comissão atribuiu 1,5 ponto no item "C" da questão 2 da prova discursiva ao candidato Luiz Fernando Moreira Aguiar Parrião, em atendimento a uma decisão judicial.\nConcurso da Polícia Militar tem resultado final atualizado após decisões judiciais\nInscrições prorrogadas: IBGE oferece 156 vagas com salários de até R$ 4 mil no Tocantins\nConcurso da Aleto: Assembleia convoca novos analistas e procurador jurídico em lista de nomeações\nApós deliberação unânime, os integrantes da comissão decidiram encaminhar o mandado à Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso, para cumprimento da decisão e atualização dos resultados.