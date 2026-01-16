O Serviço Social do Comércio (Sesc) abriu mais de mil vagas gratuitas para jovens e adultos que desejam concluir o Ensino Médio a distância com qualificação profissional. As oportunidades estão distribuídas em 16 estados, incluindo o Tocantins, com inscrições abertas até 28 de janeiro no site da instituição.\nO curso integra a conclusão do Ensino Médio a uma formação profissional, com duas opções de habilitação: Produção Cultural e Assistente de Marketing e Vendas, esta última incluída no programa em 2026. A proposta busca ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho e estimular competências alinhadas às demandas atuais.\nMateriais escolares têm variação de até 348% nos preços em Palmas, revela Procon\nConcurseiros: Tocantins tem concursos autorizados e em planejamento para 2026\nPodem se inscrever candidatos com 18 anos ou mais, que tenham concluído o Ensino Fundamental e residam nos estados do Tocantins, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.