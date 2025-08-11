Duas instituições públicas de ensino superior no Tocantins estão com concursos e seleções abertas para contratar professores. Há vagas em diversas áreas do conhecimento com salários entre R$ 3,8 mil e R$ 14 mil. Confira abaixo prazos de inscrição, etapas de seleção e locais de provas.\nUniversidade Federal do Tocantins (UFT)\nA UFT divulgou o edital do concurso público para professores efetivos. São ofertadas 15 vagas com salários que podem chegar até R$ 14 mil, dependendo da titulação do candidato.\nO prazo de inscrição começa no dia 14 de agosto e vai até 1º de setembro. A taxa é de R$ 260 e a isenção poderá ser solicitada entre os dias 14 e 18 de agosto. Todo o processo é feito pelo site da Comissão Permanente de Seleção (Copese/UFT).\nA primeira etapa do concurso está prevista para o dia 21 de setembro. Os candidatos também terão que passar por uma prova prática, defesa de projetos de pesquisa e avaliação de títulos.