A Prefeitura de Couto Magalhães abriu mais de 200 vagas para um concurso público em cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários entre R$ 1.518,00 e R$ 15.102,49. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro de 2026 (veja cronograma e vagas abaixo).\nO concurso será organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). As inscrições devem ser feitas pelo site. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site, preencher os dados cadastrais, efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 de fevereiro.\nCronograma\nO cronograma estabelecido pela prefeitura prevê a realização das provas objetivas em diferentes datas no mês de abril de 2026. As provas estão programadas para ocorrer nos dias 11, 12, 18 ou 19 de abril, organizados em dois turnos, seguindo o horário oficial de Brasília.