A Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos, situada no oeste goiano, está com inscrições abertas para um concurso público. As oportunidades oferecem jornadas de trabalho de até 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.512,77 a R$ 7.460,33 mensais. O certame visa o preenchimento de 8 vagas imediatas, além da criação de um cadastro de reserva com 160 oportunidades, totalizando 168 chances para profissionais de níveis fundamental e médio.\nOs interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo portal da banca organizadora, o Instituto de Desennvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O prazo limite para confirmar a participação é 15 de junho. As taxas de inscrição são de R$ 90 para cargos de nível fundamental e R$ 120 para médio.\nConheça golpes do Desenrola Brasil e saiba como fugir deles