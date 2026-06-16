O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) começou os preparativos para um novo concurso público. A seleção será para formação de cadastro de reserva em cargos efetivos que estão vagos.\nA medida foi oficializada por meio da Portaria nº 1848, publicada pela Diretoria-Geral. O documento institui a equipe responsável por planejar a contratação da banca organizadora.\nA realização do concurso foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal Pleno, durante a 8ª Sessão Ordinária Administrativa. Segundo o órgão, a decisão considera necessidades internas e análises técnicas da administração.\nA equipe terá como principal tarefa elaborar os estudos técnicos preliminares e o termo de referência, que orientam a escolha da banca examinadora. O prazo para conclusão é de 30 dias, podendo ser prorrogado.\nReceita abre consulta à restituição automática do IR 2026 em 8 de julho