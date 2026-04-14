O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) publicou a nomeação de mais 26 candidatos aprovados no concurso para o quadro do Poder Judiciário. Os nomes aprovados em cadastro de reserva estão no Diário da Justiça.\nAs etapas do concurso ocorreram no ano de 2022 e foram ofertadas 63 vagas com salários de até R$ 12.243,37. Mais de 28 mil pessoas concorreram a cargos de contador/distribuidor e técnico judiciário.\nClique aqui e confira o decreto com as nomeações.\nDe acordo com o TJTO, os nomeados vão ocupar cargos que contemplam o cargo de Técnico Judiciário, em setores administrativos, informática, contabilidade e distribuição de processos. Já foram nomeados todos os aprovados nas vagas imediatas. As convocações referem-se ao cadastro de reserva.\nOs 26 nomeados devem apresentar a documentação exigida em edital à Diretoria de Gestão de Pessoas do TJ, localizada na Quadra 103 Norte, em Palmas. O prazo para entrega da documentação é de 30 dias. O atendimento é realizado de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 18h.