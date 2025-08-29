Estão abertas as inscrições para o concurso que vai selecionar agentes de trânsito para atuar em Axixá, norte do Tocantins. São oferecidas 12 vagas, sendo seis imediatas e seis para cadastro reserva. O prazo para inscrição segue até o dia 3 de outubro.\nA inscrição deve ser feita no site da empresa responsável pelo certame, a Inaz do Pará. O valor da taxa de inscrição é de R$ 43. Segundo consta no edital, o salário inicial é de R$ 1.518,00 e o regime de trabalho é de 40 horas semanais.\nPodem concorrer ao cargo pessoas acima dos 18 anos de idade, com ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com as categorias A e B. Confira o edital.\nSaiba quem são os dois novos promotores de Justiça do Ministério Público do Tocantins\nIFTO abre seleção para professores substitutos com salários de até R$ 8,5 mil; veja como se inscrever