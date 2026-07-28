A Justiça anulou o concurso da Prefeitura de Nova Olinda, na região norte do estado, por irregularidades nas provas. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e obriga o município a realizar um novo certame em até três meses.\nAs provas do concurso haviam sido realizadas nos dias 24 e 31 de outubro de 2021. De acordo com a sentença publicada na última sexta-feira (24), foram apontadas falhas que comprometeram a segurança e a transparência do certame. Com isso, foram anuladas todas as etapas do concurso, incluindo homologações, nomeações e posses.\nO JTo solicitou um posicionamento à Prefeitura de Nova Olinda sobre a decisão judicial, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nCrédito para entregadores começa nesta segunda\nMinistro da Fazenda chama Milei de palhaço e rebate críticas sobre economia brasileira