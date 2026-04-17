O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu suspender o concurso público para o cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). A seleção, organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), teve as provas aplicadas em junho de 2025 e registrou mais de duas mil inscrições para sete vagas imediatas, com salários de até R$ 32.350,30.\nA suspensão atende a uma decisão do CNJ que determina a reapreciação dos recursos apresentados contra a correção das provas práticas de sentença. A medida foi confirmada oficialmente pelo TJTO e pela FGV nesta quinta-feira (16).\nDe acordo com o comunicado, a banca examinadora deverá revisar os recursos interpostos pelos candidatos antes da continuidade do certame. Durante esse período, o concurso permanece paralisado, sem a realização de novos atos administrativos, até a conclusão da análise.