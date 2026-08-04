O concurso público da Prefeitura de Araguaína registrou 38.350 inscrições confirmadas para 1.533 vagas, entre oportunidades imediatas e cadastro reserva. Os locais de prova serão divulgados no dia 14 de agosto, e as avaliações objetivas estão previstas para os dias 22 e 23 do mesmo mês.\nO certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) e contempla vagas para o quadro geral do Executivo, Secretaria Municipal da Educação, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (Impar), Procuradoria Municipal e Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT).\nDo total de candidatos com inscrições confirmadas, 1.793 tiveram direito à isenção da taxa de inscrição. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem ultrapassar R$ 16 mil, conforme o cargo.