Profissionais da saúde durante procedimento (Divulgação/Arquivo SES-TO)\nA autorização para o novo concurso da área da Saúde no Tocantins traz expectativa de remunerações acima de R$ 3,3 mil já no início da carreira. O valor considera o piso salarial dos técnicos de enfermagem, um dos cargos com maior número de vagas previstas entre as 5.124 oportunidades distribuídas em 31 funções.\nPela legislação nacional, o salário dos técnicos de enfermagem não pode ficar abaixo de 70% do piso dos enfermeiros, atualmente fixado em R$ 4.750. Com isso, os vencimentos iniciais da categoria chegam a R$ 3.325.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Governo anuncia concurso da saúde com mais de 5 mil vagas para várias categorias\nEntre as funções já citadas pelo governo estão enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros obstetras e fonoaudiólogos. A expectativa da gestão estadual indica a realização do concurso ainda neste ano, embora o edital, o cronograma e a banca organizadora não tenham divulgação até o momento.