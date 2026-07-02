O concurso da Saúde do Tocantins deu mais um passo rumo à publicação do edital. O Governo do Estado definiu a Fundação Getulio Vargas (FGV) como banca organizadora do certame, que prevê o preenchimento de 5.124 vagas para a Secretaria Estadual da Saúde (SES).\nO extrato do contrato apareceu no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30). A FGV ficará responsável pelo planejamento, organização e execução de todas as etapas do concurso, incluindo a elaboração e aplicação das provas.\nDe acordo com o governo, o certame contempla vagas para níveis médio, técnico e superior, distribuídas entre cargos da área assistencial, administrativa e de apoio à saúde. A seleção integra o processo de recomposição do quadro efetivo da Secretaria da Saúde.\nConcurso da Aleto: Assembleia convoca novos analistas e procurador jurídico em lista de nomeações