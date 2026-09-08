Termina na próxima quinta-feira (10) o prazo de inscrição para o concurso público da Secretaria Estadual de Saúde. São ofertadas 5.124 vagas imediatas, com salários que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 17,7 mil.\nA banca responsável pela execução do concurso será a Fundação Getulio Vargas (FGV). A previsão é que a prova seja aplicada no dia 1º de novembro, nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.\nA taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos de níveis médio e técnico. Para o nível superior, o valor é de R$ 150. Do total de vagas, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência, 10% para pessoas pretas e pardas, 5% para indígenas e 5% para quilombolas.\n'Uma pessoa radiante': quem era esposa do ex-secretário da Saúde do TO que morreu em acidente