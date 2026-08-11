Secretaria da Saúdes (SES) (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nAs inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES) começaram nesta segunda-feira (10), às 22h. O prazo segue até as 22h do dia 10 de setembro. O certame oferece 5.124 vagas e salários de até R$ 17,7 mil.\nO concurso reúne oportunidades para diferentes áreas e níveis de formação dentro da estrutura da Saúde estadual. O edital prevê oportunidades imediatas e cadastro de reserva.\nInscrições\nOs interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido pela organização do concurso na página da Fundação Getulio Vargas (FGV). O período termina às 22h do dia 10 de setembro deste ano.\nA taxa de inscrição varia conforme o cargo escolhido. O candidato deve consultar o edital para verificar o valor, os requisitos e os procedimentos específicos para a função pretendida.