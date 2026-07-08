O Governo do Tocantins retificou o resultado final do concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) 2025 após a homologação. Com a retificação, alguns participantes passaram a constar como aptos sub judice, condição que garante a continuidade no concurso enquanto os processos judiciais seguem em tramitação.\nA atualização foi publicada em 2 de julho de 2026 pela Comissão do Concurso Público da corporação, no Diário Oficial, e atende a decisões judiciais que determinaram a reintegração de candidatos em diferentes etapas do certame.\nNo Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), foram reintegrados os seguintes candidatos:\nSérgio Antônio de Oliveira Júnior, para a etapa de Avaliação Médica e Odontológica;\nVinícius Araújo Farias, para a etapa de Avaliação Psicológica;\nLucas Gabriel Negre Ribeiro, também para a etapa de Avaliação Psicológica. Neste caso, a Justiça determinou a realização de uma nova avaliação psicológica/psicotécnica.