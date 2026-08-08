Políca Militar do Tocantins (Divulgação/PM)\nO Governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Tocantins (DOE-TO) nº 7.117, as portarias de convocação dos candidatos aprovados nos concursos públicos da Polícia Militar (PM). A convocação contempla aprovados para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e para o Curso de Formação de Praças (CFP).\nAs portarias foram assinadas pela Diretoria de Gestão Profissional (DGP) da corporação e autorizam o início dos procedimentos formais de entrega de documentação, habilitação e posterior incorporação dos novos integrantes à PMTO.\nConcurso da Assembleia: nova rodada de nomeações convoca analistas e técnicos\nAssembleia readequa cotas de concurso para ampliar convocação de servidores negros\nConcurso de Araguaína tem mais de 38 mil inscritos; veja quando saem os locais de prova