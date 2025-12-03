A Prefeitura de Valparaíso de Goiás lançou um concurso para a Guarda Municipal, oferecendo 120 vagas. As inscrições têm início em 8 de janeiro e poderão ser realizadas até 9 de fevereiro. Os salários oferecidos são de R$ 1.622,06, com jornada de 40 horas semanais. Das 120 vagas, 30 são para início imediato (há oportunidades para PCDs), e 90 para compor o cadastro reserva.\nAcesse o edital do concurso público\nAs inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Verbena, responsável pela seleção. O valor da taxa é de R$ 100.\nA vaga são para nível médio completo e as avaliações contarão com prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação médica, psicológica, exames complementares, comprovação de idoneidade e conduta ilibada, e curso de formação.\nVeja como vai funcionar programa de formação profissional do governo do Tocantins com 3,5 mil vagas