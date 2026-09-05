Mais de duas décadas após o último certame, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) realizará um novo concurso ainda neste ano. O plano da Prefeitura de Goiânia prevê o preenchimento de 200 vagas e a formação de cadastro reserva com outros 500 candidatos. A medida faz parte da estratégia para ampliar a presença da corporação nas ruas e mudar o perfil de atuação dos agentes. Com um efetivo cuja média de idade já supera os 50 anos, a gestão também busca renovar o quadro e evitar o risco de déficit de profissionais.\nO concurso integra o programa “Goiânia + Segura”, apresentado nesta sexta-feira (4) pelo prefeito Sandro Mabel (UB), que reúne medidas para reforçar a atuação da GCM nas ruas. A estratégia prevê remanejar o maior número possível de servidores que hoje exercem funções administrativas para atividades operacionais. Mabel também defendeu que a Guarda continue participando de abordagens, patrulhamento, perseguições e operações integradas com outras forças de segurança, além das funções de proteção do patrimônio municipal.