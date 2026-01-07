A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu inscrições para concurso público com vagas para atuação de médicos em hospitais universitários no Tocantins. Ao todo, são oito vagas, com salários que podem chegar até R$ 11 mil.\nOs aprovados assumirão vagas para as áreas de clínica médica, oftalmologia, cardiologia, hematologia e hemoterapia no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins (HDT-UFNT), em Araguaína.\nAs inscrições devem ser feitas até o dia 30 de janeiro pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelas provas. Confira o edital aqui.\nRequisitos e salários\nSegundo o edital, os aprovados terão uma carga horária de 24 horas semanais e devem atender os seguintes requisitos:\nConcurso da Guarda Municipal oferece 120 vagas; veja edital