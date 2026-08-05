A Assembleia Legislativa publicou novas edições do Diário Oficial nesta segunda (3) e terça-feira (4) com a nomeação de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023. A convocação engloba novos profissionais para os quadros de Analista e Técnico Legislativo, reforçando a estrutura do parlamento.\nPor meio de Decretos Administrativos veiculados nas edições nº 4311 e nº 4312 do Diário da Assembleia, a Presidência da Casa formalizou o chamamento de aprovados para provimento imediato.\nAssembleia readequa cotas de concurso para ampliar convocação de servidores negros\nConcurso de Araguaína tem mais de 38 mil inscritos; veja quando saem os locais de prova\nCinco concursos abertos no TO ofertam 5,3 mil vagas com salários de até R$ 17 mil\nNa carreira de Técnico Legislativo, a lista traz convocações nas especialidades de Assistência Administrativa (Marcos Vinicius Dias da Silva e Jhamisson Soares Pereira) e Audioeditoração (Valentine Maria Rodrigues Quezada e Davi Gonçalves Simões). Os atos normativos também trazem adequações em edições anteriores relativas à distribuição de vagas para ampla concorrência e cotas reservadas.