No Tocantins, 5.314 vagas são ofertadas em cinco concursos públicos. A oportunidade é para diversas cidades de norte a sul do estado. Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 17,7 mil. Os cargos são para as áreas da saúde e quadro geral de prefeituras.\nTrês concursos encerram as inscrições em agosto e outros dois em setembro. Veja abaixo os prazos e detalhes das vagas.\nIFTO oferta 1,7 mil vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio; veja como concorrer\nTocantins registra dois feminicídios em uma semana\nPrefeitura Arraias\nSão ofertadas 35 vagas para o quadro geral e da saúde do município. As inscrições encerram no dia 10 de agosto e podem ser feitas no site da banca organizadora, Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP). Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 4.819,96.\nSegundo o edital, a taxa é de R$ 90 para os cargos de nível fundamental, R$ 120 para os níveis médio e de R$ 140 para os cargos de nível superior.