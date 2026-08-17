A Prefeitura de São Miguel do Araguaia abriu as inscrições para um concurso com 463 vagas e com salários que podem chegar a R$ 13,6 mil. As vagas são destinadas a cargos de nível fundamental incompleto ao superior completo. As inscrições estarão abertas até o dia 9 de setembro.\nAs inscrições podem ser feita no site do Instituto Verbena, banca responsável pela realização do concurso.\nOs valores da inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade exigido pelo cargo. Sendo assim, as incrições podem ser feitas pelos seguintes valores:\nCargos de nível fundamental incompleto e completo: R$ 125,00\nCargos de nível médio/técnico: R$ 150,00\nCargos de nível superior: R$ 175,00\nEntre as vagas estão auxiliar de limpeza pública, agente de apoio assistencial, condutor de veículos pesados e médico. O concurso será feito com provas teóricas e práticas, de acordo com o cargo pretendido pelo candidato. As provas teóricas serão aplicadas no dia 18 de outubro e o resultado final está previsto para março de 2027.