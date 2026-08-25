Uma candidata do concurso público da Prefeitura de Araguaína conseguiu na Justiça o direito de realizar a prova do certame após ter a inscrição não homologada, mesmo apresentando comprovante de pagamento da taxa dentro do prazo previsto no edital. A decisão liminar também garantiu atendimento especial para que ela pudesse amamentar a filha, que tem poucos meses de vida, durante a aplicação da prova realizada no último fim de semana.\nSegundo a Defensoria Pública do Tocantins (DPE-TO), a candidata teve o pedido de inscrição negado sob a justificativa de que o pagamento aparecia no sistema como "não registrado". Ela afirmou que tentou resolver a situação administrativamente junto à banca organizadora e à Prefeitura de Araguaína, mas não obteve uma solução antes da data do exame.\nCom receio de perder a oportunidade de participar do concurso, a mulher procurou o núcleo da Defensoria Pública em Araguaína. O órgão ingressou com uma ação de urgência e obteve decisão favorável no último sábado (22), um dia antes da aplicação das provas.