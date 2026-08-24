Jordana Alves Jardim em frente ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Palmas (Arquivo pessoal/Jordana Alves Jardim)\nA Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu a permanência da candidata Jordana Alves Jardim, de 25 anos, no concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO). A concorrente mede 1,55 metro e acabou desclassificada na etapa de exames porque as regras locais exigiam a estatura mínima de 1,60 metro.\nO relator do processo na corte, ministro Cristiano Zanin, considerou o ato de exclusão ilegal. Em sua avaliação, a comissão do concurso desrespeitou entendimentos já consolidados pelo próprio STF. O tribunal já fixou em julgamentos anteriores que o limite mínimo de altura para mulheres em forças de segurança pública e militares é de 1,55 metro, enquanto para homens a marca fica em 1,60 metro.