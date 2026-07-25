A Câmara de Peixe, na região sul do Tocantins, abriu concurso público com 11 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.702,33 a R$ 1.960,42. O edital foi publicado nesta sexta-feira (24), e o certame será organizado pela Fundação Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (FAFIPA).\nAs oportunidades são para cargos de níveis fundamental e médio, nas áreas de apoio, administrativa, técnica e de segurança.\nO certame, organizado pela FAFIPA, terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições começam no dia 3 de agosto e seguem até 23 de agosto, pelo site da banca organizadora.\nEntre os cargos disponíveis estão recepcionista, motorista, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais e vigia. Confira o edital.