A Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins iniciou os preparativos para a realização de um concurso público previsto para 2026. Foi publicado o aviso de licitação para contratação da empresa responsável pela organização e execução do certame.\nSegundo o documento, o concurso deverá ofertar 14 vagas imediatas para diferentes cargos, além da formação de cadastro de reserva para futuras convocações.\nA escolha da banca organizadora será feita por meio de uma concorrência eletrônica na modalidade técnica e preço. Conforme o edital, a análise técnica terá peso de 70% na avaliação das propostas, enquanto o critério de preço corresponderá a 30%.\nO valor estimado para a contratação da empresa é de R$ 68.124,43. A previsão da Câmara é de que o concurso registre cerca de 1.035 inscritos.\nConcurso da Saúde com 5.124 vagas entra na reta final de inscrições