Foi publicado o edital do concurso público da Câmara Municipal de Araguatins (TO), que busca preencher 21 postos de trabalho. Há oportunidades para quem possui desde o nível fundamental até formação técnica, com salários que variam entre R$ 1.621 para cargos de nível fundamental e R$ 2.400 para o nível técnico.\nO Instituto Vicente Nelson (IVIN) será o responsável pela organização do concurso. O edital completo e o cronograma podem ser consultados no site da organizadora — veja aqui.\nAs inscrições abrem no dia 7 de agosto e seguem até 7 de setembro de 2026 no site do IVIN. As taxas de inscrição são de R$ 100 para cargos de nível fundamental e de R$ 120 para cargos de nível médio e técnico.\nGoverno do TO publica edital do concurso da saúde com mais de 5 mil vagas\nSINE oferece 963 vagas de emprego em cidades do Tocantins; veja como se candidatar