A Assembleia Legislativa fez uma alteração para readequar as nomeações de candidatos negros. Segundo o documento, três aprovados que haviam conquistado o 1º lugar na lista de cotas foram colocados na lista de ampla concorrência.\nConforme a Aleto, com a alteração, essas vagas reservadas a pessoas negras serão abertas, sendo possível convocar outros aprovados. As informações foram publicadas no Diário da Assembleia do dia 3 de agosto de 2026.\nVeja o Diário da Assembleia aqui\nA alteração ocorreu nos cargos de técnico legislativo - assistência administrativa, analista legislativo - revisão e técnico legislativo - audioeditoração. Veja o que muda nas colocações após a mudança:\nO candidato aprovado em 1º para o cargo de Assistência Administrativa passa a ocupar a 10ª posição na ampla concorrência;\nA candidata aprovada em 1º para o cargo de Revisão passa a ocupar a 9º posição na ampla concorrência;