Decisões judiciais recentes impuseram às prefeituras de Aparecida do Rio Negro e Santa Tereza do Tocantins, na região central do estado, a obrigação de realizar concursos públicos. Os municípios terão prazos específicos para a publicação de editais e a conclusão das seleções para suprir a carência de servidores efetivos.\nEm Aparecida do Rio Negro, a determinação judicial estabelece que o edital deve ser publicado em até 90 dias úteis, com a finalização de todo o certame em no máximo 180 dias úteis. Segundo o Ministério Público (MP), autor da ação, a urgência se justifica pelo longo hiato sem concursos na cidade: o último foi realizado em fevereiro de 2012, completando 14 anos este mês.\nA prefeitura de Aparecida informou, por meio de nota, que ainda não foi formalmente notificada da decisão. Já a administração de Santa Tereza do Tocantins confirmou a citação e anunciou que recorrerá ao Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO).