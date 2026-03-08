Daniel Vorcaro transformou o Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro, em uma fábrica de fazer dinheiro para si próprio, familiares e sócios. Por meio de uma sofisticada engenharia financeira, o ex-banqueiro teria transferido recursos do banco para o próprio bolso.\nA descrição do esquema abaixo tem como base documentos das diversas investigações conduzidas pela PF (Polícia Federal) no caso Master.\nAs investigações identificaram uma conta bancária de Henrique Moura Vorcaro, pai do ex-banqueiro, com um saldo de mais de R$ 2,2 bilhões, conforme informação que faz parte da decisão judicial que autorizou as operações da PF realizadas na última quarta-feira (4). Vorcaro, que já tinha ido para a prisão em novembro, foi preso pela segunda vez neste mês.\nA defesa de Henrique Vorcaro declarou, na ocasião, que "são incorretas as informações divulgadas no sentido de que a conta mencionada na decisão do STF seja de sua titularidade".