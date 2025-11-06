Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que desejam contestar descontos indevidos em seus benefícios têm até o dia 14 de novembro para registrar o pedido nos canais oficiais do instituto.\nDe acordo com o INSS, desde a abertura do sistema, em maio, 5,9 milhões de contestações já foram registradas por beneficiários que não reconheceram os descontos feitos por entidades associativas.\nA contestação é o primeiro passo para garantir a devolução dos valores cobrados indevidamente. Após essa etapa, o segurado poderá aderir ou não ao acordo —o prazo para essa segunda fase continua aberto.\nO registro da contestação pode ser feito por três canais: no Meu INSS (aplicativo ou site), no serviço "Consultar Descontos de Entidades Associativas"; pela Central 135, em ligação gratuita de segunda a sábado, das 7h às 22h; ou presencialmente nos Correios, que oferecem o atendimento em mais de 5 mil agências.