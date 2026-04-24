A escassez e a alta rotatividade da mão de obra se tornaram um dos maiores desafios para as empresas do comércio hoje. A dificuldade, cada vez maior, para captação e retenção de funcionários tem levado as empresas a ampliarem seus canais de divulgação de vagas e a oferecerem mais benefícios, como plano de saúde, vale alimentação e até folgas adicionais. Algumas já anunciam até a possibilidade de escala 5x2.\nA ordem é evitar a fuga de mão de obra, num cenário de baixo desemprego, onde o trabalhador viu o seu poder de escolha aumentar. O tempo de permanência no emprego caiu cerca de 27% entre 2021 e 2026, dificultando a retenção, e a taxa de rotatividade no Brasil está em 34,74%, de acordo com estudo da consultoria Tendências realizado com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).