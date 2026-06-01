A empresa Santos Brasil, maior operadora de contêineres do Brasil, quer que o projeto do túnel Santos-Guarujá, que está em fase preparatória para início de obras, tenha seu traçado alterado. Se o desenho atual da obra seguir sem mudanças, alega a companhia, haverá forte impacto logístico bilionário nas operações de seu terminal, o Tecon Santos, que é o maior do país dedicado a contêineres.\nSegundo informações obtidas pela reportagem, a companhia não é contrária à construção do túnel, obra que pretende melhorar a mobilidade entre Santos e Guarujá, mas tem uma série de críticas sobre o desenho dos acessos previstos para a obra, que mexeria não apenas com a estrutura atual de carga, mas também seus planos de expansão.\nPara a Santos Brasil, a configuração atual cria pontos permanentes de conflito entre o tráfego urbano e a intensa movimentação de caminhões que abastecem diariamente o terminal de contêineres.