A produção agrícola do Tocantins está com expectativa de crescimento até o fim de 2025. Os números têm uma estimativa de 8,4 milhões de toneladas segundo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o Governo do Estado, a previsão é ainda melhor para o setor.\nOs dados são referentes à safra 2024/2025 e a expectativa alta é com relação à produção até dezembro deste ano.\n"Devemos alcançar os 9 milhões de toneladas, especialmente considerando a safra em andamento nas áreas de várzea do Tocantins, onde se produz semente de soja e feijão. Então, devemos ultrapassar com tranquilidade essa marca. Esses dados refletem a adoção de tecnologias pelo nosso produtor e o Brasil só tem a ganhar com essa evolução do Tocantins”, explicou o secretário.