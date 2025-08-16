A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) respondeu nesta sexta-feira (15) às acusações feitas pelo governo dos Estados Unidos de que o Brasil teria práticas desleais de comércio. Nas respostas técnicas protocoladas ao processo aberto pelos norte-americanos, a entidade diz ter apresentado dados e fundamentos legais que atestam a legalidade das políticas e práticas adotadas em tarifas, acesso ao mercado de etanol e no combate ao desmatamento ilegal.\nA investigação do governo Donald Trump tomou como base a Seção 301 da Lei de Comércio, que permite a apuração de práticas comerciais consideradas desleais ou discriminatórias. É com base em investigações do tipo que o governo pode aplicar sanções de forma unilateral, caso sejam comprovadas irregularidades.\nForam abertos seis eixos temáticos na investigação contra o Brasil: "comércio digital e pagamentos eletrônicos", "práticas anticorrupção", "propriedade intelectual", "tarifas preferenciais", "acesso ao mercado de etanol" e "desmatamento ilegal" --esses três últimos tópicos respondidos pela CNA.